U2 ya tiene dos fechas de presentación en Foro Sol

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda irlandesa se presentará no sólo el 3, sino también el 4 de octubre en el Foro Sol, como parte de su gira The Joshua Tree Tour 2017. La preventa comienza el 19 de junio y el 21 la venta general.

La banda irlandesa U2 agrega una fecha más en la Ciudad de México, para celebrar el 30 aniversario del quinto álbum de la agrupación dentro del marco de su The Joshua Tree Tour 2017, en el Foro Sol el próximo 4 de octubre, dice el Financiero.

U2 tiene previsto contar con la actuación especial de Noel Gallagher’s High Flying Birds, se informó a través de un comunicado.

La edición de aniversario de The Joshua Tree fue lanzada al mercado el pasado 2 de junio por Interscope Records; de los 11 tracks del álbum, la edición especial de colección también incluye la grabación en vivo del concierto The Joshua Tree -Tour 1987 en el Madison Square Garden.

Los fans de la banda también podrán disfrutar de rarezas, y lados B de las sesiones de grabación originales; además de los remixes de 2017 de Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite y Flood.

Incluye como extra un libro de pasta dura de 84 páginas de material nunca antes visto con fotos personales tomadas por The Edge durante la sesión del Desierto de Mojave en 1986. The Joshua Tree fue producido por Brian Eno y Daniel Lanois.

En la actualidad la gira ha causado impacto positivo en la crítica especializada a través de Estados Unidos en donde culminará el 1 de julio para dirigirse a Europa, donde comenzará con dos conciertos agotados en Londres programados para el 8 y 9 de julio seguidos por conciertos en Berlín, Roma, Barcelona, Dublín, París, Ámsterdam y Bruselas.

Regresará a Estados Unidos el 3 de septiembre (Detroit), y continuará en Búfalo, Minneapolis, Indianápolis, Kansas City, New Orleans, St. Louis y San Diego.

Dichos conciertos estarán seguidos de shows en América Latina donde además de las dos presentaciones en la Ciudad de México (3 y 4 de octubre), la banda ofrecerá espectáculos en Bogotá, Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo.