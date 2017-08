Vadhir hace 'tremenda' broma en radio a Eugenio Derbez

Agencia

MÉXICO.- Eugenio Derbez no pudo contener su molestia y dio un gran regaño a su hijo Vadhir durante una entrevista que le realizaban al joven en un programa de radio de Estados Unidos. Como parte de una broma, el locutor del programa, conocido como El Piolín, fue el encargado de hacerle saber a Eugenio que su hijo tenía planes de casarse porque tendría un bebé, motivo que desató el enojo del comediante.

“No esperaba decirlo así en radio, pero ya me toca, ya me voy a casar, se decidió hace una semana y se me hace un buen lugar para decirlo”, dijo el joven para confirmar la noticia, informó el portal Quién.

También te puede interesar: Gracias a un milagro, actor de Lazy Town venció el cáncer

Debido a que Eugenio se encuentra en México, el locutor realizó un enlace vía telefónica con el comediante y, haciendo creer que se encontraban fuera del aire, lo comunicó con Vadhir.

“¿Es en serio?, ¿pero por qué no me avisaste?”, cuestionó el productor de cine a su hijo. “Lo quería hacer como sorpresa y, no sé, perdón”, explicó el joven a su papá.

“O sea pero esas cosas no tengo que enterarme por el radio, por las revistas, soy tu papá, vas y lo platicas conmigo, lo analizamos, a parte estás muy joven para casarte”, dijo Eugenio.

“Ya sé pa, aparte créeme que yo tampoco quería. Créeme que no fue tan planeado así”, contestó Vadhir. “¿Embarazaste a tu novia?”, increpó Derbez. “Sí, obviamente eso no lo voy a decir aquí pero pues sí”, aceptó Vadhir, desatando el enojo de su padre. “Pero Vadhir cuantas veces te dije, no puedo creerlo, te dije 1500 veces que te cuidaras”, dijo al respecto el comediante.

Vadhir le refutó que su novia le dijo que se estaba tomando la pastilla, pero el comediante seguía molesto y continúo: “Pero no tienes que confiar en lo que te digan los demás, a mí me pasó lo mismo, pero porque a mí me pasó no quería que te pasara a ti. Desde que tenías 12 años te enseñé cómo ponerte un condón, te dije que te cuidaras”.

Broma a Eugenio Derbez

“Ya sé pa, pero pues ya qué hago”, momento en que el reconocido actor lo interrumpió para decirle: “Cómo que 'ya qué hago', chaparrito, deberás que no se vale”.

La incomodidad de Derbez era cada vez más evidente, incluso le cuestionó que no haya pensado en que está iniciando su carrera y saliera con algo así. Además de manifestarle que no estaba a favor de su decisión.

Posteriormente, el conductor intervino en la llamada haciéndose pasar por una joven, y tras la duda de saber quién era la persona con quién hablaba, el locutor le confirmó que todo era parte de una broma. Así que para tranquilidad de Eugenio, por el momento no va a convertirse en abuelo por parte de su hijo Vadhir.