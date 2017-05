¿Qué opina Verónica Castro de la boda secreta de su hijo?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Sorpresivamente, el pasado miércoles se filtró la noticia de que el cantante Cristian Castro se había casado en secreto con Carol Victoria Urban Flores en Yucatán, informa Quién.

Entre los detalles revelados, se hizo público que su mamá, Verónica Castro, no había asistido. Cuestionada por el motivo de su inasistencia a tan importante evento en la vida de su hijo, la actriz declaró: “Todo lo hicieron tan inesperadamente. No sé ni por qué lo hicieron así, así decidieron ellos casarse y está bien. Ya ni modo, ¿qué le va a hacer uno?”, explicó en una entrevista.

Pese a que se dijo que el cantante no la había invitado, la actriz dijo que sí la invitó pero que, por la forma en la que le avisó, ella pensó que se trataba de una broma: “Me mandó una tarjetita la semana pasada, hace unos días, y decía eso [que se casaba], y dije ‘No, no, eso es una broma, no puede ser’. Es Cristian y es mi hijo, lo conozco como es.”

Además, Verónica confesó que no conoce a la ahora esposa de su hijo: “Yo ya me río porque si no, me la pasaría mal, ya no me interesa pasármela mal. Se ve que es una buena chica y que también trabaja en la música. Que les vaya bien. No puedo ni enojarme ni decir nada. No la conozco, no me la ha presentado. Mi mamá también está sacada de onda. No sé (por qué) lo hizo correteado, ya están bien maduros los dos, ya saben lo que hacen. Que Dios lo bendiga, que la Virgen me los cubra con su manto, que a todos nos vaya bien, que sean felices y punto”.

Sobre la idea de darle la noticia a su nieta Raphaela, fruto de la relación de Cristian con Paola Erazo, Verónica explicó: “Espero que no me toque decirle a mi nieta que su papá se casó con otra mujer. Si su mamá me dice que tengo que hacerlo, pues lo hago, porque para qué tanta vuelta a la hora de la hora”.