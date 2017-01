Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que parecía una hilarante teoría de fans acerca de que todos los personajes del universo Pixar estaban conectados entre sí, terminó siendo una realidad, que Disney confirmó tras la publicación de un video que revela cada pista que los animadores ocultaron en las escenas para hacer referencias secretas entre todas las películas de los famosos estudios.

En el video -difundido en la cuenta de Toy Story en Facebook y que se titula Easter Eggs (Huevos de Pascua) en alusión a los objetos escondidos en algunas escenas, que vinculan historias y personajes- en tan sólo 2 minutos y 42 segundos desvela todos los cameos (apariciones fugaces) ocultos en las cintas animadas, publica excelsior.com

El video contiene 16 referencias a personajes de otras películas que sorpresivamente salen en otros filmes de Pixar, como la niña protagonista de Inside Out (2015) que aparece entre el público presente en el acuario en Finding Dory (2016) o uno de los dinosaurios de The Good Dinosaur (2015) también se aprecia en Inside Out.

También Sully, el monstruo azul de Monsters, Inc (2001) de pronto aparece en Brave (2012) y el villano Skinner que conduce su Vespa en Ratatouille (2007) que luego se ve como chatarra en una escena de Wall-E (2008).

Así como Rayo McQueen de Cars (2006) es un juguete tirado en el suelo de la guardería de Toy Story 3 (2010) o el villano de la tercera entrega de las aventuras de Woody y Buzz Lightyear, el oso Lotso, resulta que es el peluche de una niña que aparece unos instantes en UP (2009), entre muchas más sorprendentes "coincidencias".

Esta no es la primera vez que Pixar esconde mensajes dentro de sus películas. El código A113 ha aparecido en todos sus filmes (menos Monsters Inc), pues es el salón de clases del California Institute Of The Arts en donde los fundadores de Pixar, John Lasseter y Brad Bird estudiaron.