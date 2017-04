'Watchmen' tendrá una nueva adaptación

Agencias

BURBANK, California.- En 2009, Zack Snyder entregó una adaptación live-action increíblemente fiel de Watchmen, una de las obras más intensas que ha salido de la mente de Alan Moore . La versión de Snyder, dejó maravillados a casi todos, sin embargo, Warner Bros. ya está trabajando en una nueva adaptación de la novela gráfica en versión animada únicamente para el público adulto, informa Tomatazos en su portal web.

A través de Comic Book Resources se ha compartido una encuesta que envió Warner Bros. a un selecto grupo de aficionados clasificación “A”, a quienes les pedían dar su opinión sobre una variedad de proyectos que les gustaría ver realizados en cine o televisión de forma reciente o en los próximos años; entre dichos títulos destaca el de Watchmen.

En la hoja se lee que Watchem sería “una próxima película hecha en formato de video”. Aparentemente, esta será una producción que llegará más pronto de lo que pensamos ya que podría estar en una fase de desarrollo muy avanzado debido a que tiene una descripción muy amplia en la hoja de A-List Community. Warner Bros. también dice que esta será “una adaptación fiel de la novela gráfica Watchmen, adaptada en formato de animación que reflejará el exitoso material de la original”, aquí la evidencia:

Y es que, a pesar de que pronto se cumplirá una década de la llegada Watchmen a la gran pantalla, hay un sector del público que desea su regreso, sector que Warner Bros. no quiere perder, sino todo lo contrario. Se cree que la versión animada de Watchmen seguirá el estilo de Batman: The Killing Joke - 48% y tendrá una clasificación R, es decir, únicamente para el público adulto; además se ha especulado que la historia incorporará elementos del cómic Before Watchmen. Alan Moore y Dave Gibbons no han sido involucrados en el proyecto.