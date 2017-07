Los Duques de Cambridge piden spoilers de 'Game Of Thrones'

Agencia

REINO UNIDO.- Hace meses que el príncipe William y Kate Middleton expresaron su amor por la serie Game of Thrones, cuando aparecieron en Radio 1 en abril para promover su campaña de salud mental 'Heads Together', informó el portal Quién.

Sin embargo, no importa si son de sangre azul... Pertenecer a la realeza no les va a ayudar a saber algunos adelantos de la serie de HBO.

En una recepción en Berlín el día de ayer como parte de su gira, conocieron a Tom Wlaschiha, quien interpreta a Jaqen H'ghar en el exitoso show. En ese encuentro la pareja dijo que realmente les gusta la serie y han visto cada temporada, reveló el actor de 44 años a través de la revista Hello!

They are meeting people from the world of German and British culture including Sam Riley and @GameOfThrones star Thomas Wlaschiha. pic.twitter.com/WXJw6ASqb1