Zayn Malik posa junto a Gigi Hadid para una revista

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Gigi Hadid es una de las modelos más importantes del momento, por lo que fue elegida para protagonizar la portada de la edición de agosto de la revista Vogue, pero no lo hará sola, ya que estará acompañada de su novio, Zayn Malik, ex integrante de One Direction, informa Televisa Espectáculos.

"Siempre será un honor estar en Vogue, pero en este momento me siento más agradecida y orgullosa por estar al lado de Zayn. Ines y Vinoodh siempre nos sentimos muy horados al estar frente a su lente. También gracias a Anna Wintour y a todos quienes hicieron realidad esto para nosotros", relató Hadid en su cuenta oficial en Instagram.

También te puede interesar: ¡Louis Tomlinson anuncia la fecha de estreno de su próximo sencillo!

Zayn, quien siempre se mantiene muy reservado en redes sociales, compartió tres de las fotos de esta sesión, dejando que las imágenes hablen por sí solas.

baby, stylin. 💚👁 @zayn @voguemagazine @tonnegood @inezandvinoodh ❤️💛💚 Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 6:53 PDT

El intérprete de "Pillowtalk" ha dejado claro en varias ocasiones que su relación con Gigi es real y no se trata de una estrategia comercial para impulsar su carrera. "No estoy interesado en ostentar ese título o estatus. Estoy con ella porque me gusta y espero que ella esté conmigo por la misma razón", relató Zayn al diario Evening Standard.