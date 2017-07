Zuria Vega celebra los seis meses de su hija

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una hermosa foto, Zuria Vega festejó los seis meses de su hija Lúa, informa la revista Quién.

La imagen muestra a la bebé sentada con una chamarra y un gorrito que dejan como protagonistas a esos hermosos ojos. Junto al post de Instagram viene un mensaje que dice: "Felices 6 meses mi amor bonito. Te amo hija. 🦄💫".

Los maravillosos ojos de Lúa, según dice Zuria, los heredó de su madre Leonora Sisto.

Hace un tiempo, en una entrevista durante el estreno de la telenovela 'Mi marido tiene familia', Zuria habló de su pequeña y eliminó la idea de que en algún momento vaya a tener una cuenta en alguna red social: “Cada quien, pero yo comparto lo que a mí me gusta compartir, pero no, mi hija no va a tener una red social hasta que no sea ella capaz de controlarla y de elegir”, comentó a la agencia JDS.