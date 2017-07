Agencia

Inglaterra.- Una película que dura ocho horas, reproducida en cámara lenta, sin actores, diálogo ni narrativa, que sus productores dicen es la película más aburrida de la historia, busca una audiencia que quiera contar ovejas. O al menos mirarlas, indica Excelsior en su portal.

"Baa Baa Land" consiste enteramente de tomas en cámara lenta de ovejas en un campo. La cinta se grabó en Essex, Inglaterra, y fue producida por los fundadores de Calm, un aplicación para meditar.

También te puede interesar: Arriesga su vida... colgándose del metro (Video)

No esperamos lograr récords de taquilla, pero creemos que hay al menos una audiencia nicho para ella", dijo en un comunicado Michael Acton Smith, uno de los productores ejecutivos de la película y cofundador de Calm. "Estamos negociando para distribuirla en Estados Unidos y en otros países".

El productor Peter Freedman declaró en un comunicado que él pensaba que podría ser la película más aburrida que se hubiera filmado y que esperaba "que la audiencia también lo crea".

"Baa Baa Land" es la representante más reciente de un género llamado "cine lento", en el que se hacen tomas largas y poco o ningún diálogo o narrativa.

Si bien no hay certeza de que las ovejas atraigan al público, los televidentes británicos ya han manifestado algo de entusiasmo por el género.

En 2015, el canal BBC Four transmitió "All Aboard! The Sleigh Ride", película de dos horas, sin diálogos, en la que un reno tira de un trineo usado por los pueblos indígenas en el norte de Noruega, grabada desde el punto de vista del conductor.

La película se estrenará en septiembre, en una fecha aún no definida, en Prince Charles Cinema de Londres.