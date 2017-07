Transeúntes esquivan los golpes de ¿unos baños públicos? (video)

Agencia

MOSCÚ, Rusia.- El periodista Bryan MacDonald publicó un video a través de Twitter, en el que se observa cómo dos sanitarios móviles se deslizan por la Plaza Roja, en el centro de Moscú, debido al mal clima que azota la ciudad.

En las imágenes se observan los baños portátiles desplazándose a gran velocidad por las fuertes rachas de viento, sumado al piso mojado de la plaza, mientras las personas esquivan los cubículos para no ser arrollados, publica lopezdoriga.com.

MacDonald escribió en el mensaje del video: “En el centro de Moscú ahora personas huyen de sanitarios portátiles. Esto no es una broma”.

In central Moscow right now people are fleeing from marauding portable toilets. This is not a joke. pic.twitter.com/MBmI3PJ6db