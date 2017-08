Agencia

Estados Unidos.- La siguiente imagen representa todo un reto óptico para quien la observa.

Se trata de una ilusión creada por la maga y artista de Atlanta Victoria Skye y quien se ha empeñado en realizar una de las imágenes más intrigantes para los usuarios de redes sociales.

La imagen resulta confusa debido a que, a pesar de que las barras que se observan son horizontales y paralelas, nuestro cerebro nos hace verlas como si estuvieran chuecas, indica López Doriga digital en su portal.

Y es que el contraste entre blanco y negro, hace que se puedan observar contrastes y variaciones de formas por lo que tiende a confundirse.

If you look at the image from a low angle the lines are indeed straight!! Wow pic.twitter.com/wZDR9fqpuk