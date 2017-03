¿Por qué causaron polémica las chamarras ‘Mexico is the shit’?

Agencia

El creador de las populares chamarras Mexico is the shit decidió dar la cara ante la polémica generada en Twitter por una usuaria, Tania Larios, miembro del Partido de la Revolución Institucional (PRI), quien expresó su molestia ante el mensaje de las chamarras.

Larios entendió el mensaje como algo ofensivo y más tarde se defendió en una serie de tweets argumentando que "el nombre de México no debería relacionarse con ningún slang" y que "si buscamos enaltecer a México empecemos por hacerlo en español y sin modismos vulgares". Este fue su primera publicación:

Cómo es posible qué un hotel mexicano reciba a este tipo de gente que insulta a nuestro país @GRUPOHABITA (en este momento condesaDf) pic.twitter.com/xSsKP7IXRl

— Tania Larios (@lariostanian) 14 de marzo de 2017

Aunque mucha gente su burló del malentendido de Larios, Anuar Layón, creador de las chamarras de la discordia, decidió comentar al respecto en un video de Facebook: "Para no entrar en malinterpretaciones me gustaría comunicar personalmente lo que significa la chamarra para nosotros".

Segundos después, Layón lee el manifiesto que posee cada chamarra en su interior:

“Esto no es una chamarra, es una declaración, una oportunidad para recordar al mundo que México es grande"

“Esto no es una chamarra, es una declaración, una oportunidad para recordar al mundo que México es grande y que todo lo hecho en México está bien hecho. Es un homenaje a todos aquellos mexicanos que están cambiando la cultura global con sus hermosos corazones y mentes brillantes. Es una manera de mostrar que somos muchos y que estamos juntos elevando los estándares y recordando al mundo que nuestra voz importa. Mexico is the shit es una comunidad, un sistema de apoyo y un movimiento que inspira amor, respeto y confianza”.

La idea de la chamarra nació en 2016 de una colaboración de Layón para la marca de mercancía para conciertos Mercadorama.

La primera ola de hype llegó con el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, en ese momento, la chamarra se convirtió en un símbolo de apoyo a México ante las amenazas del magnate de ejecutar deportaciones masivas, construir un muro en la frontera de ambos países y la posibilidad de retener las remesas de los trabajadores mexicanos.

El segundo golpe de suerte que llegó para Layón y compañía fue cuando captaron la atención de Daft Punk. El dúo francés les confió el diseño de una chaqueta edición limitada para la pop-up store de la agrupación en Los Ángeles. La chamarra tuvo tanto éxito que se agotó en cuestión de segundos.