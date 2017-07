Agencias

RUMANIA.- Un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge liderado por el doctor Silviu Petrovan, ha observado y documentado un comportamiento nunca antes visto en una especie de patos conocidos como azulones: los mismos estaban cazando y devorando pequeñas aves en un estanque de Rumania, informa el portal web RT.

Concretamente, los patos azulones comían unas aves conocidas como lavandera cascadeña y colirrojo tizón, cuando estas descendían al estanque. Según destaca 'The Daily Mail', los patos normalmente consumen semillas, bayas, plantas, insectos o pequeños peces. Por lo tanto, se trata de la primera vez en que son vistos comiendo a otras aves.

Los científicos estiman que tal comportamiento inusual de los patos se debe a que estas aves necesitan más proteína y buscan fuentes para recibirla. Consultado por el medio sobre el porqué de esa necesidad de proteína extra, Silviu Petrovan sugirió que es probablemente porque "el estanque es en su mayoría de aguas profundas, y posee peces que pueden competir con los patos por los invertebrados acuáticos".

Zoologists at the University of Cambridge filmed mallard #ducks hunting other birds on a reservoir in #Romania. https://t.co/LqROw2i4cF