¡Que pena! por chocar "los cinco", acaba en el pecho de su colega

LONDRES.- Cuando parecía que el resultado electoral británico apuntaba a un Parlamento empatado, se produjo un incidente bastante cómico en los festejos: un “chócalas” con Jeremy Corbyn acabó en un lugar embarazoso de una de sus colegas.

Cuando Corbyn y la parlamentaria Emily Thornberry se abrazaron con enormes sonrisas, el líder opositor intentó chocar palmas con ella, pero su mano fue a parar directo en el pecho de su colega, dice Excélsior en su portal.

Well, that's a little awkward from Jeremy, eh Emily? #GE2017 pic.twitter.com/2ySVqGH6R6