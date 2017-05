Se hace famosa por sus sorprendentes piruetas con el balón

Agencia

Ciudad de México.- La joven rubia, de 26 años, Melody Donchet es capaz de hacer con el balón, aquellas piruetas con las que los futbolistas profesionales sueñan.

Coronada como la mejor del planeta en el Campeonato Mundial de Freestyle en tres oportunidades, la francesa se hizo popular por los videos que ella misma publica en las redes sociales, informa Sin Embargo.

Campeonatos del mundo 2013, 2014 y 2016, apenas algunos de los títulos que lleva en su haber Donchet.

Si bien comenzó derrochando habilidad en la vía pública, hoy ya es una estrella del freestyle y ha tenido la posibilidad de conocer a los mejores jugadores del mundo y demostrarles de qué es capaz.

Si la rubia comienza a hacer sus piruetas en la calle, sólo es cuestión de segundos para que una multitud la rodee y quede hipnotizada con sus trucos.

