Estados Unidos.- Donald Trump se encuentra de visita oficial en Polonia junto con su esposa Melania antes del inicio del G20. Pero lo que ha muchos usuarios de las redes sociales les ha llamado la atención, ha sido la forma en la que la primera dama del país europeo ‘saludó’ al magnate. En Twitter es uno de los videos más vistos, indicó la república en su portal.

Agata kornhauser, primera dama de Polonia, es la protagonista de esta peculiar escena. ¿Qué pasó?Cuando la comitiva oficial empezó a saludar a Trump y sus acompañantes, kornhauser dejó con la mano estirada al presidente estadounidense. Intencional o no, este momento es uno de los vistos en las redes sociales.

The moment President Trump is left hanging after trying to shake hands with the Polish president's wife. https://t.co/1TbXBATrqc pic.twitter.com/65FeUX3M0b

Para muchos usuarios el gesto de la esposa del presidente Andrzej Duda ha sido considerado una 'revancha' por parte de la primera dama polaca tras los muchos desplantes que ha tenido Trump con las mujeres.

I think Agata Kornhauser-Duda, the Polish President's wife is my new favourite person.

This is the kind of sick burn my students do to me. pic.twitter.com/EIwAE6HMsB