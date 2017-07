Niña se hace viral por hacer drama de: ¡telenovela!

Agencia

MÉXICO.- Un video difundido en redes sociales se volvió viral por la manera en que una niña le reclama dramáticamente a su padre por no prestarle la tablet.

Envuelta en llanto, la pequeña, quien se encuentra en el suelo, cuestiona: "¿cómo te atreves a castigarme, tu eres el único que me defiende?''

El padre al ver la reacción de la pequeña responde: "cuando no obedeces, te castigo".

''No tienes por qué hacerme esto, pero qué te pasa, no sé por qué me haces esto. No entiendo qué te pasa", continúa la niña.

Pero el hombre refuta: "Es lo que no entiendo qué te pasa a ti, eres bien rebelde y luego eres bien exagerada, pareces actriz de telenovela".

Tú eres el único que me quiere. Tampoco me tienes que hacer algo así, yo te quiero", asegura la niña.

Pues yo también te quiero y nada más te pido que obedezcas y ya", explica el papá.

La niña recrimina, "no tienes por qué hacerme esto no tienes por qué decir que no me vas a prestar la tablet y los juguetes y el triciclo y los peluches. No entiendo que te pasa en tu vida".

Pero no entiendo que te pasa a ti, tu siempre me regañas, tu siempre me castigas, tu siempre me callas", lloriquea la pequeña.

Finalmente, el padre accede y le permite tomar nuevamente la tablet. "Ya párate ve por la tablet, ya, búscala, está en la cama".

Se observa que de inmediato, la niña para de llorar, suspira y se levanta del suelo... Y otra vez funcionó", susurra el padre.