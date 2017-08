Agencias

Un usuario de Twitter ha publicado un video en el que un hombre de raza negra trata sin éxito de obtener un poco de jabón de manos de un dispensador inteligente de un aseo, informa el portal web RT.

"Si han tenido problemas para entender la importancia de la diversidad en las tecnologías y su impacto en la sociedad, vean este video", comentó el internauta nke_ise.

El tuit fue publicado el pasado miércoles y ha obtenido 100.000 'me gusta' y ha sido compartido 82.000 veces.

If you have ever had a problem grasping the importance of diversity in tech and its impact on society, watch this video pic.twitter.com/ZJ1Je1C4NW