La compañía británica de moda Topshop acaba de lanzar una prenda que no deja nada a la imaginación: unos pantalones de plástico totalmente transparentes. Su precio en Reino Unido es de 55 libras esterlinas (unos 70 dólares).

"Ideal como una pieza para un festival o para una fiesta de disfraces. Luce un look extremo con un bikini y una chaqueta de lentejuelas o simplifícalo con un suéter de gran tamaño o un vestido asimétrico", reza la descripción de la prenda en el sitio web de la marca.

Multitud de internautas se han burlado de que la firma haya definido a estos pantalones como 'jeans' a pesar de que no cuenten ni con una pizca de tejido vaquero y han cuestionado su utilidad.

Were we not supposed to try to reduce the comsuption of plastic? Might be why its £55 lol #fashion #trending #jeans #moto #topshop #plastic pic.twitter.com/qGS25HuTc9