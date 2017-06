Este es el personaje más adorable del béisbol (Video)

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Quizá el nombre de Jake "The Diamond Dog", no sea muy familiar entre los aficionados del béisbol, pero en los últimos días, le ha dado un toque de ternura a la MLB, informa el portal web Vanguardia.

Se trata de un perro que cumple la función de aguador y se hizo famoso porque en cada entrada lleva una canasta de aguas al diamante para que los umpires tomen un poco de agua.

Los aficionados mueren de ternura el ver las acciones del perro, que son recompensadas con un cariño de los jugadores o de los umpires.

Jake "The Diamond Dog", espera a que la gente termine de hidratarse para llevarse la botella. Además, también recoge los bats que utilizaron los peloteros en su turno al bat.

En Estados Unidos lo han denominado la estrella del momento de la MLB.

Have you met Jake the Diamond Dog yet?

Video courtesy @Zach_ABC21 pic.twitter.com/SyP7J41hY7