Agencias

PROSPER, Texas.- Originario de Prosper, Texas, Dane Miller es un niño de 9 años con Síndrome de Down que se ha convertido en un fenómeno viral en Facebook después de que su madre, Diane Miller grabara y subiera a la red social un video de él cantando 'I Have Nothing' de la cantante americana Whitney Houston.

También te puede interesar: Este bebé panda con hipo te quitará el aliento (video)

No es que el chico tenga una voz espectacular, pero a pasión y sentimiento, desde luego, no le gana nadie. Y emociona, vaya si emociona ver a Dane. Tanto es así que el video ya tiene más de 20 millones de reproducciones en Facebook.

“Hace un mes vimos un documental de Whitney Houston, y comenzó a bajarse su música y esta fue con la que se ha quedado”, declaró su madre a KTVT. “Solo con leer los comentarios ya me emociono. Algunas otras familias con niños con Síndrome de Down han compartido fotos de sus hijos”, explicó Diane.