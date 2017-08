Agencia

México.- El pasado julio, Mirka Daniela Gallegos cumplió 13 años y, como regalo, eligió que le realizaran una sesión fotográfica. Sin embargo, esta "modelo desde los 10" no esperaba críticas y comentarios con contenidos sexuales cuando esas instantáneas se viralizaron, informa 'El Mañana'.

Así, algunos usuarios de redes sociales consideraron que las imágenes de esta adolescente oriunda de Reynosa (Tamaulipas, México) eran 'provocativas' por la vestimenta que lucía. En esos documentos gráficos, Gallegos aparece con una prenda superios con tirantes y escotada, unos 'jeans' cortos y zapatos con tacos.

Para responder a quienes consideran que esa indumentaria no concuerda con su edad, la joven ha publicado en su perfil de Facebook su versión de los hechos, donde indica que "nunca" pensó en esta repercusión y asegura que no le da "mucha importancia a las críticas".

De este modo, Mirka Gallegos considera que "malinterpretan mi sesión por la ropa que utilicé" —a pesar de que "no estoy enseñando nada"— y explica que "fue mi decisión escogerla".

Aunque insiste en que no le importan los cuestionamientos hacia su persona, sí le molestan que apunten a su familia, ya que "mi mamá no me dijo nada" respecto a qué prendas utilizar.

Los comentarios en esa línea provocaron que se enojara "muchísimo" y estimara que muchas personas de sexo femenino censuraron su conducta por "envidiosas".