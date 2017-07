La gata Matilda que parece 'alien' encanta las redes sociales

Agencia

Ciudad de México.- Matilda tenía el aspecto de un un típico gatito cachorro cuando una familia decidió adoptarla con tan solo 12 semanas de vida, en un refugio de animales. Ella supo demostrar su gran personalidad y se adaptó rápidamente a su nuevo hogar, pero al cumplir un año sus dueños notaron algo particular en sus ojos.

Al principio comenzó con tan solo una desviación en uno de ellos pero, con el correr del tiempo, la patología empeoró considerablemente, informa Sin Embargo.

Su inconveniente ocular mantuvo intrigados a sus dueños durante años. Lo que comenzó con un simple desvío en su ojo derecho -que le ganó el nombre de “Cuasimodo” por un tiempo- empeoró considerablemente y, una de sus pupilas se agrandó de tal forma que llegó a cubrir el total de la superficie ocular para después volver naturalmente a su lugar.

I'm so so so so cozy today. #lazycat #naptime #meow #aliencat #aliencatmatilda #socute #loveher #love #humpday #instagood

La consulta con veterinarios que no sabían con seguridad cuál era el diagnóstico de la pequeña Matilda, no generó más que incertidumbres. Tiempo después su condición se extendió también al ojo izquierdo. Luego de un prolongado período, los especialistas pudieron comprender su trastorno oftalmológico que no solo lo padecía Matilda, sino también sus hermanos en adopción del mismo refugio donde fue rescatada.

Se trata de un trastorno degenerativo denominado luxación del cristalino, que provocó el desprendimiento de los lentes oculares, informaron sus propietarios a través de la página de Facebook. Sus amos se quedaron tranquilos por un tiempo al escuchar a los especialistas, quienes confirmaron que la patología no le causaba dolor ni impedimento mayor para ver.

Su extraña fisionomía la llevó a ser uno de los gatos más populares de las redes y su dueños supieron aprovechar su condición para una noble causa. Su página web y cuentas de redes se iniciaron con la intención de juntar fondos para unas gotas oculares necesarias para la cura del felino. Una vez que consiguieron los fondos, destinaron la web para las consultas y aporte económico a mascotas con trastornos severos.

Su cuenta de Instagram, aliencatmatilda, por sus ojos, cuenta con más de 148 mil seguidores que además de darles fuerza en el correr de su tratamiento llegaron a comparar sus enormes ojos con los personajes de las obras de Margaret Keane y con el Gato con Botas que aparece en Shrek.

Pero, en plena fama, su condición empeoró considerablemente: sus ojos comenzaron a generarle molestias y, en consecuencia, posibles complicaciones a futuro, por lo que especialista les recomendaron la enucleación, es decir, la extracción de los globos oculares. Sin más remedio y por el bien de la salud de la gata, se realizó el procedimiento.