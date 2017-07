La gimnasta Simone Biles muestra su 'mejor' momento y se hace viral

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La destacada gimnasta estadounidense Simone Biles publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram unas chocantes y divertidas imágenes en las que aparece bajo los efectos de una fuerte anestesia. Estas se hicieron rápidamente virales en la Red, obteniendo miles de reproducciones y de 'me gusta'.

La estrella de gimnasia artística, ganadora de cuatro medallas de oro y una de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, publicó varias instantáneas de su cita con el dentista, al que acudió para someterse a una intervención, informó el portal RT.

"Fuera muelas de juicio. Al menos tendré tiempo para estar en casa y ponerme al día con algunas series. Además, tengo un gracioso video para todos vosotros", comentó en su Twitter.

uhm here it is, I honestly have no words! 😂 Enjoy!!!!! Hope it makes you laugh!!!! pic.twitter.com/DP5QsC7C7C