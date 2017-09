Hindú mata a su madre y se come su corazón

Agencia

India.- Sunil Kuchakurni, de 35 años, está acusado de matar a su madre y comerse algunos de sus órganos porque no le dio dinero.

El presunto parricida visitó la casa de su familiar en una localidad de Kolhapur (Maharashtra, India) en aparente estado de ebriedad y, tras amordazarla, utilizó un cuchillo de cocina para acabar con su vida y mutilarla, informó el portal RT.

La investigación indica que Kuchakurni le saco los intestinos y el corazón, órgano que colocó en un plato y sazonó con pimienta y 'chutney' (condimento agridulce típico de India) antes de comérselo.

Algunos vecinos que vieron a este presunto homicida abandonar el lugar con las manos ensangrentadas, avisaron a la Policía, quien detuvo al sospechoso de cometer ese crimen.

#BreakingNews: #SunilKuchakurni, stabbed his mum, Yelava, to death and ate her heart with CHUTNEY after she refused to give him beer money. pic.twitter.com/UIIP3Mfq9i