¿Te gustan los huskys siberianos? A este lo raparon

Agencia

Este husky siberiano con el cuerpo rapado es la comidilla de internet, pues estos animales se caracterizan por su nutrido pelaje.

Su imagen apareció recientemente en Twitter y desde entonces se ha propagado por las redes sociales, informa el portal web del periódico Excélsior.

“Si nunca habían visto a un husky sin pelo, aquí lo tienen. Disfrútenlo”, escribió el usuario @OmonaKami, responsable de la fotografía, sin dar explicaciones de la situación en la que captó al animal sin su característico pelo.

La foto ha desatado todo tipo de reacciones en la web.

If you've never seen a husky with absolutely no body hair then here you go. Enjoy pic.twitter.com/BQww3jUbmB