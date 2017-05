Agencias

WASHINGTON, D.C.- Al parecer, el jefe estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, mantiene una lista de metas para la Administración Trump en una pizarra de su oficina, que un visitante hizo pública inadvertidamente, informa el portal web RT.

Durante la celebración del Día de la Independencia de Israel, Bannon posó para una foto con el rabino Shmuley Boteach, escritor y orador público, que luego fue publicada en Twitter.

With @SteveBannon in the White House on #israelindependenceday . Steve is a great, stalwart friend of the Jewish State pic.twitter.com/PFxSCK7blc

Pero fue el trasfondo del tuit, es decir la pizarra, lo que atrajo la atención de los internautas.

Bannon's whiteboard proves he is the extreme racist prick we all know he is. pic.twitter.com/qxGPjg8xKK