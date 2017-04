Intentan abandonar a su perro, ¡y no los dejan! (Video)

Agencias

LA PLATA, Argentina.- ¿Serías capaz de abandonar a tu mascota en la calle? Al parecer, hay personas que no tienen reparo en hacerlo. Este hecho tuvo lugar en La Plata, Argentina, cuando una familia intentó abandonar a su mascota en plena calle. Fueron filmados y el video en YouTube no demoró en viralizarse.

También te puede interesar: Sorprende bebé de 8 meses que pesa ¡17 kilos! (video)

Corría tras sus dueños. Varios vecinos de La Plata notaron que el auto en el que viajaba una familia era seguido por un perro. Hasta que uno de ellos decidió detener su vehículo para obligar a la dueña del perro a que lo vuelva a subir al vehículo. Así se puede ver en YouTube.

"Te viene corriendo desde la 38", dijo a la dueña otro de los vecinos quien aparentemente vio a la mascota correr tras la familia.

Momentos de tensión. Tras varios minutos de discusión entre los dueños y vecinos, la familia accedió finalmente a subir al animal a su auto ante la atenta mirada del dueño de la camioneta que -como se escucha en YouTube- les advierte que los seguirá hasta su dirección para cerciorarse de que el animal iba a ser llevado a su casa.

Sin embargo, horas después, la familia salió a defenderse en Facebook. "Mi perrita me siguió seis cuadras. Un loco pensó que yo la estaba abandonando y me cruzó la camioneta, me insultó, quiso arrancar el espejo de mi auto cuando mi casa queda a dos cuadras", escribió Ximena Rosales, aunque luego se vio obligada a eliminar el post debido a los insultos que recibía.

Mira el video y saca tus propias conclusiones.