Internet confunde a abogada con Mia Khalifa, ¿se parecen?

PERÚ.- La ex estrella porno, Mia Khalifa, tiene una doble o acaso una prima lejana en Perú y es abogada.

Judith Ramírez, quien trabaja en la subgerencia de Operaciones de Fiscalización en la municipalidad provincial de Huaura-Huacho Perú, ha causado sensación por su gran parecido con Khalifa, informa Excélsior.

Todo comenzó con una entrevista para la televisión local, cuando muchos notaron el parecido y comenzaron a viralizar el asunto en redes.

"Hacen mención a una tal 'Mia Khalifa', me han comparado con ese personaje a más no poder no pude evitar reírme, tuve que googlear y ¡Wow! Vaya sorpresa, dicen que las comparaciones son odiosas y vaya que sí lo son", dijo Judith en una entrevista.

De origen libabés, Mia Khalifa tiene 24 años y llegó de Beirut a Estados Unidos a los siete años. Cuando cumplió 21 hizo sus primeras apariciones en el cine para adultos hasta 2015, cuando se retiró.

"Al respecto solo me queda decir que desde mi nacimiento me he considerado una mujer auténtica en todo el sentido de la palabra", escribió la abogada peruana en su cuenta de Facebook.