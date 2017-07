Agencia

Estados Unidos.- Internet se ha llenado de burlas contra Ivanka Trump, hija del actual presidente estadounidense, Donald Trump, por un tuit que publicó hace cuatro años en el que citaba erróneamente al físico Albert Einstein, indica RT en su portal.

En el comentario escrito en junio de 2013, Ivanka Trump atribuyó al famoso físico la cita: "Si los hechos no encajan en la teoría, cambien los hechos", y ahora el autor estadounidense Colin Dickey ha devuelto el equívoco al centro de la atención en Internet compartiéndolo y descartando que Einstein hubiera dicho tal cosa.

"If the facts don't fit the theory, change the facts." - Albert Einstein #quote #sunday