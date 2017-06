Agencia

Estados Unidos.- El diseñador Nick Stevens, especializado en tratar imágenes tomadas del espacio, ha retocado varias fotografías de Júpiter captadas por la sonda Juno de la NASA, indicó RT en su portal

Para realizar su proyecto, este artista ha utilizado el programa Deep Dream de Google, cuyas redes neuronales reconocen distintos patrones y figuras en las imágenes que analiza.

También te puede interesar: Un puente es destruido... ¡En tres segundos! (Video)

Google's #deepdream applied to #juno shot of #jupiter!

Before and after...

Amazing how similar small versions look... pic.twitter.com/nmxi0bsCks