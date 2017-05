Agencias

CANADÁ.- Justin Trudeau, el mandatario canadiense que ha vuelto loco a internet en varias ocasiones, lo ha vuelto a hacer. Para festejar el Día de Star Wars, el Primer Ministro usó un par de calcetines temáticos, informa Milenio en su portal web.

A través de su cuenta de Twitter, Trudeau publicó una foto de sus calcetines: uno de R2D2 y otro de C3PO, ambos droides de la saga. Por si fuera poco, utilizó el hashtag #MayTheFourthBeWithYou.

These are the socks you’re looking for. #MayTheFourthBeWithYou #GuerreDesÉtoiles pic.twitter.com/AXTQkgmkYH

Al Primer Ministro no le importó su reunión con su homólogo de Irlanda, Enda Kenny e incluso presumió su elección de calcetines tan “geek” a través de una historia en Instagram.

Por supuesto que usuarios de redes sociales no han tardado en elogiar al mandatario canadiense y felicitarlo el Día Star Wars.

Seriously, I challenge all other leaders to be as cool as @JustinTrudeau https://t.co/qv1B2tHmQW