México.- Un video donde la actriz mexicana Carla Frías, aparece insultando a otra simplemente por ser de piel morena, desató la crítica en las redes sociales, indicó Publimetro.

En la grabación se aprecia como la actriz visiblemente enojada comienza a insultar a su compañera simplemente porque le pidieron cambiarse atrás de ella

“No me voy a cambiar atrás de esa, o sea te volviste loco, qué pasa. Y menos por esta vieja que viene pinc#e bajada del cerro, es una prieta, por Dios. ¿No la estás viendo? ¿O sea esta es la imagen de México que quieren darle al mundo?”, reclama Frías en frente de las cámaras y con un micrófono que no se aparta. Le asegura al personal detrás del set que no se va a cambiar por la otra actriz y la “quite de extra” y amenaza con irse.