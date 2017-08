Le 'llueven' críticas a Melania Trump por llevar tacones a Texas

Agencia

TEXAS.- Con zapatos de tacón, Melania Trump viajó a Texas para visitar junto a su esposo, el presidente Donald Trump, algunas de las zonas más devastadas por el huracán Harvey.

El calzado de la primera dama estadounidense, inusual para un recorrido de este tipo, está causando polémica en las redes sociales, donde ya es blanco de una oleada de críticas y bromas, informa Excélsior.

Además de los tacones de aguja, la ex modelo vestía un pantalón negro, una blusa del mismo color, una chamarra verde militar y portaba lentes de sol.

Help is on the way, Texas! Don't worry, Melania has her special storm stilettos. https://t.co/lVsIneYbXF — Brad Wollack (@BradWollack) 29 de agosto de 2017

Por su parte, el presidente estadounidense optó por un look más acorde con la situación: chaqueta de lluvia negra, pantalón caqui y botas.

"Melania" Maybe these shoes would have been more appropriate? pic.twitter.com/VzFiN5gdlB — ♫ Adriano&Paulina ♫ (@keet0007) 29 de agosto de 2017

Pero a su arribo al aeropuerto de Corpus Christi, Melania Trump ya había 'relajado' su atuendo y descendió del Air Force One con unos tenis blancos, una blusa del mismo color y una gorra con las iniciales que la identifican como primera dama, FLOTUS (First Lady Of The United States).