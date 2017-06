Diputado cae a un pozo y pide ayuda ¡por Facebook! (video)

Agencia

PUEBLA.- El diputado mexicano Julián Peña, del partido de izquierda Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quedó atrapado en un pozo cuando intentaba salvar a su mascota, que se encontraba flotando en el agua después de haber caído por accidente.

El legislador transmitió en vivo para pedir auxilio a sus seguidores, mostrando en qué condiciones se encontraba el pozo. El pozo, situado en una comunidad del municipio de Tepexco (estado de Puebla), tenía 12 metros de profundidad, por lo que era difícil subir, informa el portal web de noticias RT.

También te puede interesar: Modelo imita escena de El Rey León, pero el felino hace esto… (Video)

En el video se observa al diputado sostenerse de una estructura mientras agarra a su mascota. ''Está cansado esto, porque no puedo subir'', dijo y explicó que estaban en el agua del pozo y no sabía cuánto tiempo iba a aguantar.

El uso de Facebook para anunciar su situación fue efectivo, pues el legislador recibió ayuda media hora después. Peña contó más tarde en su cuenta de Twitter que lo rescataron con ayuda de unas cuerdas.

Se informó que tanto el perro como su dueño se encuentran a salvo.

Me ayudaron a salir con unas cuerdas, desde luego que no deje que se ahogara, y la escalera no sirve porque el pozo tiene 10 mts de agua