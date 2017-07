Maestra desafía a pelear a un niño de primaria

Agencias

TEXCOCO, México.- El Gobierno del Estado de México y la Supervisión Escolar zona 15 citaron a la maestra Marina Pérez Velázquez por agredir verbal y físicamente a un alumno de cuarto grado de la Primaria General Federalizada Venustiano Carranza, un centro educativo ubicado en el municipio de Texcoco, informa 'Excelsior'.

En un video que circula en redes sociales se ve cómo esa docente insulta y pega a un menor con un objeto que parece un cuaderno o una lapicera. "Vamos a luchar tú y yo. ¿Quieres luchar?", reta la educadora al estudiante y, mientras le golpea repetidas veces, añade: "¿A puñetazos, verdad? ¡Vamos a luchar!".

En la grabación se aprecia que ninguno de los demás alumnos se inmuta ante esas agresiones. La profesora mexiquense finaliza la paliza a ese niño y le grita: "Y no has hecho casi nada y ni siquiera has pegado tu hoja".

Por estos hechos, la Secretaría de Educación mexiquense procederá conforme a derecho y determinará la situación jurídica de la maestra. Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México visitará el lugar para llevar a cabo actividades con los estudiantes y evitar situaciones similares en el futuro.