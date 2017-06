Niño roba un celular pero no logra escapar: le dan golpiza (video)

Agencia

ARGENTINA.- Tras ser descubierto robando, un menor de 13 años recibió una golpiza en Córdoba, Argentina, por parte de alrededor de 40 personas. El incidente quedó registrado en un video que ha provocado indignación.

Todo comenzó cuando el niño entró junto con un cómplice a una tienda de ropa, donde le arrebató el celular a una mujer para luego salir corriendo. Sin embargo, su huida no tuvo éxito pues las personas que pasaban por el lugar lo interceptaron para comenzar a golpearlo, publica Milenio.com.

Con la cara ensangrentada, el menor pide entre lágrimas que lo suelten ya. Una mujer paramédico lo protege, le limpia la sangre y llama a una ambulancia. "La gente gritaba que lo lincharan. Otros no, lo defendían, decían que era un chico, que lo soltaran. No me dejaron atenderlo y me llegaron a agredir a mí. Recibí patadas, obviamente por atrás, y me tiraron del pelo", dijo la mujer al canal El Doce de Córdoba.

"Lo que hice fue ponerlo en una posición de seguridad porque estaba sangrando mucho, porque no teníamos muchos recursos y tampoco colaboraron a la hora de ayudarme", agregó la paramédico.

El menor fue atendido en el Hospital de Niños para luego ir preso junto a su cómplice, de 14 años.

De acuerdo con el diario local La Voz del Interior, el adolescente ya ha sido arrestado en el pasado por robo, todos arrebatos en la calle. El menor vive con su madre, mientras que su padre está preso. Habitantes del barrio aseguraron que el dinero que roba es para comprar "matarratas", un ansiolítico casero.

No es el primer caso de linchamiento

Éste no es el primer caso de justicia por propia mano en Argentina. En 2014 se registraron 10 casos en tan sólo dos semanas, lo que incluso provocó que el papa Francisco se pronunciara al respecto: "Me duelen cada una de esas patadas", dijo el pontífice.

El caso de David Moreyra, de 18 años, fue uno de los que más impacto causaron, cuando un grupo de vecinos lo golpeó en la ciudad de Rosario, luego de que el joven arrebatara la bolsa a una mujer.

El linchamiento provocó que Moreyra muriera cuatro días después.