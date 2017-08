Agencia

Alemania.- Por quinto año consecutivo la canciller alemana Angela Merkel ha sido fotografiada en sus vacaciones vistiendo la misma ropa deportiva y en el mismo destino, un rincón de los Alpes italianos, informa Mail Online. En unas recientes fotos la mandataria aparece con la camisa de cuadros roja que lució en los últimos años y también con unos ya habituales pantalones color beige.

La jefa del Gobierno alemán y su marido, Joachim Sauer, frecuentan el monte Ortles, en los Alpes italianos, donde practican senderismo.

