Ibiza.- Leo Messi se encuentra de vacaciones en Ibiza mientras se cierra de una vez por todas la renovación del contrato con el Barcelona. Este fin de semana aterrizó en la isla balear junto a su familia, que compartirá vacaciones, de nuevo, con la de su amigo Cesc Fábregas, indicó AS deportes en su portal.

Leo Messi takes a picture with a fan in Ibiza 📸🌞🇪🇸



Cesc's wife, Daniella Semaan, is in the background pic.twitter.com/1iflYHWCuK