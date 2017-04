Revelan la causa de la muerte de la momia con, ¡tenis Adidas!

Agencia

Mongolia.- Los científicos han dado a conocer nuevos detalles acerca la vida y muerte de una mujer cuyos restos momificados fueron encontrados hace un año en Mongolia. La momia, cuyo calzado de apariencia moderna ha llamado la atención en la Red, fue una mujer que murió de forma violenta hace alrededor de 1.100 años con una edad de entre 30 y 40 años.

"Es muy posible que las consecuencias de un golpe en los huesos faciales de la momia fueran la causa de su muerte", afirmó el director del Centro de Patrimonio Cultural de Mongolia Galbadraj Enjbat, según informa 'The Siberian Times'. Sin embargo, todavía queda por determinar si la mujer fue atacada o sufrió una caída, asegura el portal RT.

Se cree que la mujer es de origen túrquico y que vivió en las montañas del Altái de Mongolia. En un principio se había estimado que vivió en el siglo VI de nuestra era.

Junto con ella en la tumba –situada a una altitud de 2.803 metros sobre el nivel del mar–los arqueólogos desenterraron un total de 51 artículos, incluido "un bolso bordado asombrosamente hermoso", cuatro vestidos, jarrones, una silla y un 'kit' de costura, así como el cráneo de un carnero y los restos de un caballo, relata Enjbat.

Pero lo que más ha llamado la atención es que la milenaria momia fue enterrada con un calzado que tiene bordadas unas líneas diagonales muy parecidas al logo de las zapatillas de la marca Adidas: esto hizo que muchos bromearan con que el cuerpo momificado pertenecía a una viajera en el tiempo. Esta momia tan 'moderna' se exhibe en estos momentos en el Museo Nacional de Mongolia.

