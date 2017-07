Niña se pone a bailar en medio de un estadio (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Illy, la protagonista de esta historia, es la hija del jugador profesional de baseball Logan Morrison, que juega en el Tampa Bay Rays. En este club deportivo es tradición que, después de los partidos, se invite a los niños a correr por el todo el diamante, y pasar por todas las bases. Por supuesto, Illy participó en el evento, bajo la atenta mirada de su padre, informa Excélsior.

Pero cuando ya estaba cerca de terminar el recorrido escuchó una canción que le gustaba, dejó de correr, aburrida de tanta carrera, y se puso a bailar. Y es que cuando tu canción suena, lo dejas todo para cantarla y bailarla.

When you're trying to run the bases but your song comes on. 🎶



LoMo, your little one has got rhythm. pic.twitter.com/dzoqz7zey6