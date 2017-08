Agencia

Estados Unidos.- Material en fotografías y video circula en internet y muestra el momento en que una novia es captada después de que el novio no llegó al altar, y termina bailando con desconocidos, en un restaurante, indica Excélsior en su portal.

'Estoy en las alitas de padre Mier, por Morelos, y está chava llegó diciendo que alguien brindara con ella, porque la habían dejado plantada, llegó sola y pedía que alguien brindara con un vaso de coca, y el muchacho empezó a bailar con ella, ya que no iba a tener su boda'.

Llegó sola, que triste, yo le hablé y le dije que le invitaba una cerveza, pero me dijo que no tomaba, maldito hombre con el que se iba a casar, qué bueno y malo lo que le acaba de pasar, ya que dice que todos estaban en la iglesia y ella le marcó y le dijo el estúpido que no se iba a casar (pobrecita, yo nadamás la abracé)".