Ciudad de México.- Algunas personas han querido tener los ojos de un color distinto, y una niña intentó cambiarlos.

"Al no tener unos lentes de contacto a la mano, se le hizo fácil quitarle el ojo a una de sus muñecas y colocarlo dentro de su cuenca ocular, encima del suyo", cuenta su madre.

Sin pensarlo, la menor le sacó el falso ojo a su juguete y se lo puso, haciendo presión hasta que entró.

Como era de esperarse, el dolor no le permitió disfrutar de su nuevo look y acudió a la persona a la que todos corren cuando cometen un terrible error y no saben como resolverlo, su madre.

La mujer filmó el momento en que le quitó el ojo a su hija y lo compartió en las redes sociales.