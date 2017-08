Agencia

España.- Un hombre y una mujer protagonizaron una pelea contra un chófer en Ibiza. La primera versión es que la pareja quiso subirse al camión pagando con un billete falso, y eso tendrán que dirimirlo las autoridades, lo que sí quedó grabado fue el pleito callejero que protagonizaron junto al conductor del autobús.

El incidente se produjo en Sant Antoni, frente a las puertas del vehículo y ante la mirada de otros pasajeros y transeúntes, informa el portal Excélsior.

En el video, se observa a un hombre, una mujer, y un conductor que se enzarzan en una larga pelea mientras otras personas tratan de separarles una y otra vez.

El incidente dura alrededor de dos minutos, hasta que el joven queda reducido por los testigos de la pelea y la joven es apartada. El Consell de Ibiza ha aclarado que el autobús no realiza ningún servicio público en la isla, sino que pertenece a una empresa al margen de las concesiones públicas.

En un comunicado, la corporación condenó además la agresión que ha sufrido el trabajador y ha mostrado su rechazo absoluto a este tipo de comportamientos. No consta denuncia en ninguna comisaría.

Los turistas llevaban un billete que no era válido y el conductor los bajó. El video fue grabado por otro turista, de origen británico. El trabajador de la empresa de autobuses no ha presentado denuncia, trascendió, porque no tenía lesiones.

ADVERTENCIA: El siguiente video contiene imágenes que pueden dañar susceptibilidades.