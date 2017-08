Agencia

Ciudad de México.- En internet los perros y gatos han sido protagonistas de varios videos chistosos y sorprendentes, pero seguramente nunca has visto a uno hacer la compra.

Una usuaria de Twitter compartió un video en el que se puede ver a un can llevando un carrito de supermercado, junto a su dueño, informa The Huffington Post.

I'm still shook pic.twitter.com/TPYLRNHDP0

Las imágenes sólo duran cuatro segundos, pero han sido suficientes para más de 200 mil personas hayan compartido el clip. "Sigo conmocionada", comentó la tuitera.

Sin embargo, Ashleen no es la única que ha visto a ese maravilloso perro hacer la compra. Otra usuaria, Arianna Coria, también vio al animal hacer lo mismo.

Saw him too 😂😍 pic.twitter.com/vJ09aHxfFS