Perrito escapa de Harvey con su bolsa de croquetas

Estados Unidos.- Cuando suceden desastres naturales y la gente debe ser evacuada, se les pide que lleven consigo sus documentos más importantes, pero cuando se trata de un perro, ¿qué es lo más importante que puede llevar? Fácil: su bolsa de alimento.

Luego de que el huracán Harvey tocara tierra en Texas, el perro que lleva por nombre Otis fue sorprendido recorriendo las calles de la pequeña ciudad de Sinton con su bolsa de alimento en su boca, informa el portal Milenio.

Otis logró salir del lugar que Salvador Segovia, un hombre de 65 años encargado de cuidar al perro, había elegido para refugiar al can durante la noche. Cuando Segovia buscó al perro al día siguiente, notó que el can y su bolsa de comida ya no estaban, contó al diario local Houston Chronicle.

Como Otis había sido encargado a Segovia por su nieto, quien junto a sus padres evacuó la ciudad, se dio a la tarea de salir y buscarlo pues el perro acompaña al pequeño que padece asma y convulsiones.

Recorrió las calles de Sinton hasta que uno de sus vecinos le dijo que había visto al animal con su bolsa de comida en la boca. Otra de las vecinas también lo vio y decidió fotografiarlo y publicarlo en Facebook.

La publicación de Otis cargando su alimento ha sido compartida más de 30 mil veces desde que se publicó el sábado y muchos de los usuarios de Facebook han tomado al perro como un símbolo de la fuerza y resistencia texana.

Afortunadamente, el señor Segovia logró recuperar al can antes del regreso de su nieto y comentó al Houston Chronicle que Otis es especial y reconocido en la ciudad, pues es el único “que puede ir a Dairy Queen y obtener una hamburguesa o el único perro al que le permiten echarse a las afueras del tribunal del condado”.