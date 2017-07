Agencia

ESPAÑA.- Los fenómenos virales a veces son de lo más simpáticos. Es el caso de la historia de "Pesesín", un pez dorado que fue dejado por su dueña en el vestíbulo del edificio en donde vive, mientras se tomaba vacaciones.

Una vecina de esta chica se llevó una sorpresa cuando vio la pecera junto a un cartel con indicaciones y lo publicó en Twitter, donde tuvo una repercusión increíble, comparte el periódico la Nación.

También te puede interesar: La gata Matilda que parece 'alien' encanta las redes sociales

En la note se lee: "Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a PESESÍN. Necesito vuestra ayuda para que le des de comer (sólo se le debe echar una vez al día). Dejó la comida y un cuadro para saber cuándo comió".

Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Al desconcierto vecinal inicial, con repetidas notas preguntando "¿quién es el dueño?", le siguió una coordinación envidiable sobre los cuidados del animalito.

El mensaje de la vecina, @Nuria_GMz, en el que cuenta la historia, fue compartido más de 50 mil veces, 90 mil me gusta y miles de comentarios.

Cuando volvió de vacaciones, la dueña, además de estar agradecida por la colaboración de los vecinos, se mostró muy sorprendida por el impacto que tuvo en las redes sociales: