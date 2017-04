Agencia

en Punjab, India.- Chahat Kumar, una bebé india que tiene un peso de 17 kilos con tan solo ocho meses, ha sorprendido al mundo.

La niña nació sin problemas de sobrepeso, pero empezó a engordar al cumplir cuatro meses de edad. Los padres de la menor dicen estar preocupados por la salud de su hija, aunque no reducen su alimentación, informa el portal RT.

El padre, Suraj Kumar, citado por el diario británico 'The Sun', ha confesado que el peso de la bebé "está aumentando cada día". Sin embargo, Kumar ha negado ser el responsable, señalando que "no es nuestra culpa" y "no está en nuestras manos", ya que es "Dios quien le dio esta condición".

"Está comiendo todo el tiempo, y si no le damos de comer se pone a llorar"

La madre, Reena Kumar, también está preocupada por el estado de su hija, pero ha lamentado que la pequeña "no come como un niño normal". En vez de ello, "está comiendo todo el tiempo, y si no le damos de comer se pone a llorar".

Por su parte, el médico Vasudev Sharma, quien está al cuidado de Chahat, ha revelado que el sobrepeso dificulta la toma de los análisis de sangre, por lo que el diagnóstico no ha sido determinado con certeza.

Se le ha aconsejado a la familia consultar a un especialista de un hospital de la ciudad de Amritsar, pero los Kumar tienen problemas de finanzas, así que no han conseguido llevar a cabo la consulta.

El peso de la niña "está aumentando de forma excesiva y tiene que ser controlado", ha señalado el médico, destacando que "tiene que comer menos", porque ahora "come como una niña de 10 años".