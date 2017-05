Agencias

ORLANDO, Florida.- En un video publicado en Twitter, se puede observar cómo un cisne persigue a un policía en el lago Eola, en Orlando, informa el portal web López Dóriga Digital.

Cisne persigue a policía en Orlando from López-Dóriga Digital on Vimeo.

Las imágenes fueron grabadas por una pareja que fue testigo del hecho y que se percató de que el cisne no dejaba solo al policía.

La policía de Orlando también publicó el video, bromeando con lo sucedido y con los policías involucrados.

SWAN PURSUIT: From a slightly different vantage point than @DHarb12 camera. You're welcome. Happy Friday! pic.twitter.com/yrezG8qJ1q