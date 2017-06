Pone en riesgo la vida de su hijo... ¡Por likes en Facebook!

Agencias

ARGELIA.- Este lunes 19 de junio un tribunal argelino sentenció a dos años de prisión a un hombre que puso en peligro la vida de su hijo al sacarlo por la ventana de su apartamento y mantenerlo asido por la camiseta sobre el vacío, informa Al Arabiya, informa el portal web RT.

El hombre publicó la imagen del menor en su cuenta de Facebook con un pie de foto que rezaba "1.000 'me gusta' o lo suelto". En la foto el hombre sujeta por la camiseta a su asustado hijo, de corta edad, sobre una de las calles de la capital argelina desde una gran altura.

A man from Algeria was sentenced for dangling his son out of a window to get 1000 FB Likes with the caption "1000 likes or I will drop him." pic.twitter.com/3fIBmkPQoE